Giftgas-Angriff im syrischen Chan Scheichun: US-Version nicht überzeugend - Moskau

„Die amerikanische Version, laut der ein Flugzeug der syrischen Streitkräfte eine Fliegerbombe mit dem Giftgas Sarin abgefeuert haben soll, weckt ernsthafte Zweifel. Auf zahlreichen Fotos und Videos von vor Ort sind keine Bombenteile zu sehen“, erläuterte Uljanow vom Ressort Nichtweiterverbreitung und Rüstungskontrolle.

Im Explosionskrater sei ein Metallrohr zu sehen, so der Diplomat. In diesem Zusammenhang bringe dies auf den Gedanken, dass die mit Sarin gefüllte Munitionseinheit von Chan Scheichun kontrollierenden Gruppierungen am Boden zur Explosion gebracht worden sei.

Die Koalition hatte am 4. April 80 Todesopfer einer angeblichen C-Waffenattacke in der syrischen Stadt Chan Scheichun (Provinz Idlib) sowie 200 Verletzte gemeldet. Die Oppositionellen machten Assads Regierungstruppen für den Angriff verantwortlich. Das syrische Militär hat diese Vorwürfe entschieden zurückgewiesen und Terroristen und deren Helfershelfer für den Angriff verantwortlich gemacht.

Die USA hatten am 7. April den syrischen Luftwaffenstützpunkt Schairat angegriffen, ohne die Ermittlungen zu diesem Vorfall abzuwarten. Damals wurden in der Nacht 59 Tomahawk-Marschflugkörper auf diesen Militärflugplatz in der Provinz Homs abgefeuert.