© Sputnik/ Mikhail Voskresenskiy Foreign Policy: USA lassen Russland über Assads Schicksal entscheiden

„Wir unterstützen Assad nicht, wir sind den Resolutionen des UN-Sicherheitsrates treu. In Bezug auf Syrien steht es dort schwarz auf weiß geschrieben, dafür haben alle gestimmt“, so Lawrow auf der Pressekonferenz der Körber-Stiftung in Berlin.

„Über das Schicksal Syriens darf allein das syrische Volk entscheiden.“