Militärexperte: Nato-Mitgliedschaft der Ukraine „im Moment völlig unrealistisch“

Ukrainische Medien berichteten über einen Aktionsplan für die Mitgliedschaft der Ukraine in der Nato, nachdem Nato-Generalsekretär Stoltenberg am Dienstag in Kiew eine neue Nato-Vertretung eröffnet und Investitionen von 40 Millionen Euro in die Militärstrukturen der Ukraine angekündigt hatte. Oberst a.D. Wolfgang Richter von der Stiftung für Wissenschaft und Politik (SWP) kommentierte das gegenüber Sputnik als einseitige Auslegung, die nicht den Fakten entspreche. Es gehe noch gar nicht um einen Beitrittsaktionsplan, den sogenannten Membership Action Plan, sondern nur darum, die Kriterien dafür zu erfüllen.

Richter meinte im Interview: „Das ist eine Interpretation aus ukrainischer Sicht und das ist auch durchaus Poroschenkos Ambition. Im Grunde genommen geht es hier aber nur um die Entwicklung von Standards, die bis 2020 erreicht werden sollen, um überhaupt in den Anwärterkreis für die Nato zu kommen. Um den Standards des euroatlantischen Sicherheitsraums zu entsprechen, muss die Ukraine noch eine Menge tun. Dies sollte man allerdings nicht mit dem ‚Membership Action Plan‘, dem Plan für eine Mitgliedschaft, verwechseln. Dies wäre nur möglich, wenn alle 29 Mitgliedstaaten der Nato aufgrund eines formellen Antrags der Ukraine diese Entscheidung treffen.“

Eine Mitgliedschaft der Ukraine in der Nato wurde in der Vergangenheit immer wieder diskutiert, scheiterte aber meist an der Ablehnung der Bevölkerung, die sich in Umfragen zeigte. Präsident Petro Poroschenko hatte zuletzt Ende 2014 gesagt, ein Nato-Beitritt werde nur auf Grundlage eines Referendums angestrebt. Tatsächlich hat das Parlament in Kiew aber am 8.Juli ohne vorherige Volksabstimmung ein Gesetz verabschiedet, das die Mitgliedschaft der Ukraine in der Nato als Ziel der Außenpolitik festlegt.

Auf dem G20-Gipfel in Hamburg hatten sich die Präsidenten Russlands und der USA, Wladimir Putin und Donald Trump, darauf geeinigt, einen Kontaktmann zur Ukraine-Krise als direkten Ansprechpartner zwischen Washington und Moskau zu berufen. Der dafür vorgesehene frühere Botschafter der USA bei der Nato, Kurt Volker, ist allerdings bisher eher für einen harten Kurs gegenüber Moskau bekannt und gilt als enger Vertrauter des russlandkritischen Senators John McCain.

Trotzdem zeigte sich Richter optimistisch: „Die Berufung dieses Kontaktmannes zeigt das Interesse der USA, hier mehr ins Spiel zu kommen, Einfluss zu nehmen und auch den Konflikt letzten Endes zu beenden.“ Die USA seien im Moment noch dabei, ihre Strategie im Verhältnis zu Russland zu formulieren. Der Sicherheitsexperte von der regierungsfinanzierten SWP sieht aber Fortschritte im russisch-amerikanischen Verhältnis:

„Ich glaube schon, dass die USA an verbesserten Beziehungen zu Russland interessiert sind und dass der Versuch unternommen wird, zumindest partiell zu kooperieren. Das ist ja jetzt auch schon mit dem Waffenstillstand im Süden Syriens gelungen. Aber ob sich die Linie der USA in Bezug auf die europäische Sicherheitsstruktur ändern wird, wird wohl stark mit der Entwicklung im Ukraine-Konflikt zusammenhängen.“

Richter war Oberst der Bundeswehr und Leiter des militärischen Anteils der Ständigen Vertretung Deutschlands bei der OSZE in Wien. Auf die Frage, ob Richter die Ukraine denn irgendwann in der Nato sieht und ob dies gut für die europäische Sicherheitsstruktur wäre, meinte Richter abschließend: „Sie kennen die deutsche Haltung dazu. 2008 gab es in Bukarest einen Nato-Gipfel, auf dem beschlossen wurde, dass die Ukraine und Georgien in der Zukunft Nato-Mitglieder werden können. Damals gab es aber keinen Aktionsplan für die Mitgliedschaft, weil Deutschland, Frankreich und andere westeuropäische Staaten dies damals nicht wollten. Diese Haltung, meine ich, hat sich bis heute nicht geändert. Im Gegenteil, wir haben jetzt einen ungelösten Konflikt in der Ukraine und dessen Auswirkungen auf die Stabilität in der Region. Deshalb halte ich eine Mitgliedschaft der Ukraine in der Nato im Moment für völlig unrealistisch.“

Nato-Generalsekretär Stoltenberg weilte Anfang der Woche anlässlich des 20. Jahrestags der Ukraine-Nato-Charta in der ukrainischen Hauptstadt. Die Ukraine und die Nato sind seit zwanzig Jahren im Austausch und führen gemeinsame Militärmanöver durch, so aktuell das Manöver „Sea Breeze“ im Schwarzen Meer.

