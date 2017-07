Entschädigung für Leningrad-Opfer: Lawrow spricht in Berlin von Ungerechtigkeit

„Ich möchte daran erinnern, dass (…) alle Völker der Sowjetunion, Vertreter aller Nationen Kriegsgefangene bzw. Gefangene von Konzentrationslagern waren. Und wir schätzen die Tatsache, dass zurzeit in Deutschland eine sehr intensive Militär-Gedenkarbeit in Gang gebracht wurde“, sagte der Diplomat.

© AFP 2017/ John Macdougall Russland „bleibt aus dem Spiel“: Lawrow zum Thema Aufhebung der Sanktionen

Was Entschädigungen an Veteranen betreffe, „werde ich eine Episode in Erinnerung bringen“, so Lawrow weiter. „Ich hoffe, die offiziellen Vertreter des Auswärtigen Amtes Deutschlands werden mir nicht böse sein“, fügte er hinzu.

Vor einiger Zeit sei in Deutschland der Beschluss getroffen worden, einmalige Entschädigungen an die Überlebenden der Leningrad-Blockade auszuzahlen, erläuterte der Außenminister.

„Aber aus irgendwelchen für mich unverständlichen Gründen wurde dieses Programm auf der Linie des Entschädigungsprogramms für Holocaust-Opfer umgesetzt. Deshalb wurden die Entschädigungen nur diejenigen Opfern der Leningrad-Blockade ausgezahlt, die jüdischer Abstammung waren“, so Lawrow.

„Ich halte das für ungerecht“, betonte er. Seiner Meinung nach verdienten alle Überlebenden der Leningrader Blockade ein Tribut, unabhängig von ihrer Nationalität bzw. Abstammung.

Lawrow spricht am Donnerstag auf Einladung der Körber-Stiftung in Berlin zum Thema „Russland und die EU in einer sich verändernden Welt“.