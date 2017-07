© AP Photo/ Patrick Semansky US-Wahl: NSA erhebt Vorwürfe gegen russischen Militärgeheimdienst - Kreml kontert

Laut einem außeramtlichen Mitarbeiter, der vom Nationalausschuss zur Organisierung von Treffen mit US-Bürgern ukrainischer Herkunft engagiert wurde, waren die ukrainischen Beamten bereit, kompromittierendes Material zum Wahlkampf von Trump zu liefern.

Die besagten Informationen betrafen unter anderem den damaligen Leiter des Wahlteams von Trump, Paul Manafort, der Berater des ukrainischen Ex-Präsidenten Viktor Janukowitsch gewesen war.

Die Demokratische Partei weist die Anschuldigung zurück, eine Verschwörung mit den ukrainischen Behörden eingegangen zu sein. „Diese Anschuldigungen sind erlogen“, sagte die Vize-Chefin des PR-Bereichs der Demokratischen Partei, Adrienne Watson.

„Wir haben keinerlei Informationen erhalten. Es blieb bei Gerüchten“, sagte eine der Quellen bei CNN.

Am Dienstag hatte das Weiße Haus der Ukraine Einmischung in den US-Wahlkampf 2016 vorgeworfen. Der Nationalausschuss der Demokratischen Partei habe „faktisch“ mit der ukrainischen Botschaft bei der Suche nach kompromittierendem Material gegen die Rivalen „zusammengearbeitet“, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders. All das sei gut dokumentiert, fügte sie hinzu.