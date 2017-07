Russlands NATO-Botschafter: Allianz drängt Kiew zu Fortsetzung von Donbass-Krieg

© Sputnik/ Olesya Potapova Kiew will per Gesetz Kriegszustand über Donbass verhängen

„Es besteht die Gefahr, dass die NATO mit ihren Handlungen und ihren Förderprogrammen für die Ukraine das Ziel verfolgt, die Kiewer Behörden zur Erhaltung des Status Quo und der militärischen Sackgasse im Donbass zu bewegen. Somit läuft die Position der Allianz den allgemeinen Interessen einer zuverlässigen Beilegung der Ukraine-Krise klar zuwider“, betonte der Diplomat.

Er wies darauf hin, dass das Thema Ukraine in der Sitzung des Russland-NATO-Rates so gut wie nicht behandelt wurde.

„Die Situation ist klar. Der Minsker Prozess wird gebremst, vor allem infolge des fehlenden Wunschs Kiews, das politische Paket der in den Minsker Vereinbarungen enthaltenen Maßnahmen in vollem Umfang zu erfüllen. Zudem weigert sich Kiew, schwere Waffen von der Trennlinie abzuziehen, was für die Erlangung einer dauerhaften Feuerpause unabdingbar wäre“, fuhr Gruschko fort.

NATO-Länder hätten weiterhin auf eine besondere Verantwortung Russlands hingewiesen, während sie selbst keine konkreten Schritte unternehmen, um die ukrainischen Behörden zur Realisierung der Minsker Vereinbarungen zu bewegen, kritisierte der Botschafter.