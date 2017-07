Russischen Diplomaten US-Visa verweigert – Moskau erwägt Gegenmaßnahmen

„Die beiden Probleme sind bislang noch nicht gelöst worden. Die beschlagnahmten Objekte (Immobilien – Anm. d. Red.) sind nicht zurückgegeben worden. Washington hat weder die Entscheidung über die Ausweisung unserer Mitarbeiter aufgehoben noch den zur Ablösung reisenden Mitarbeitern Visa erteilt“, unterstrich Sacharowa während des Briefings am Freitag.

„Sollte sich die Situation um die diplomatischen Sommerhäuser und die Visa für neue Botschaftsmitarbeiter in absehbarer Zeit nicht ändern, wird sich Moskau verpflichtet fühlen, Gegenmaßnahmen zu ergreifen“, so Sacharowa.

© Sputnik/ Alexei Druzhinin Moskau: Ausweisung russischer Diplomaten belastet Beziehungen zu Washington

„Wir wissen, wie zu antworten ist. Die Personalstärke des US-Botschaftspersonals übersteigt sehr die Menge unserer Botschaftsmitarbeiter in Washington. Demnach würde eine der passendsten Varianten sein, außer einer symmetrischen Ausweisung der Amerikaner, das Personal quantitativ einfach ‚auszugleichen‘ . Darüber hinaus agieren unter dem Dach der diplomatischen US-Mission zu viele Mitarbeiter der CIA sowie der Aufklärungsverwaltung des Pentagons“, schloss Russlands Außenamtssprecherin.

Das US-Außenministerium hatte am 29. Dezember 35 Diplomaten zur Persona not grata erklärt und die Schließung von zwei diplomatischen Residenzen auf dem Territorium des Landes – in New York und Maryland – angekündigt.