Deeskalationszonen in Syrien: Wie an ihrer Einrichtung in Idlib gearbeitet wird

Russische und türkische Soldaten möglicherweise bald in Schutzzone Idlib - Ankara

„Zurzeit geht die Arbeit zum Ankurbeln der Mechanismen zum Funktionieren und zur Kontrolle von Deeskalationszonen weiter, die berufen sind, zur Senkung der Gewalt in Syrien und zur Verbesserung der humanitären Lage der leidgeprüften syrischen Bevölkerung beizutragen. Für andere Zonen in der Provinz Idlib , in den Bezirken nördlich von Homs, in dem östlichen Ghuta wird diese Arbeit fortgesetzt“, sagte Sacharowa.

Die Bestimmung der Grenzen von Deeskalationszonen sowie die Kontrolle und das Monitoring der Einhaltung der Waffenruhe seien die Kernfragen bei den jüngsten Syrien-Gesprächen in Astana Anfang Juli gewesen.