Special Case: Brexit-Minister schützt sich vor Spionen - Medien

Dem Blatt zufolge sei der Koffer durch eine sogenannte Faraday-Zelle gesichert, die die Geräte vor elektromagnetischen Außenfeldern abschirmen könne. Diese Zelle sperre auch alle drahtlosen, GPS und WiFi-Signale , was sämtliche Informationen gegen Diebstahl sichern könne.

Laut der Zeitung habe der Minister zudem seine Armbanduhr von der Firma Apple gegen eine von Garmin gewechselt, da er das durch das eingebaute Mikrofon mögliche Abhören fürchte.

Die Entscheidung über den Austritt aus der EU wurde von den Briten beim Referendum am 23. Juni 2016 getroffen. Am 29. März hat Großbritannien offiziell den Austritt-Prozess eingeleitet, indem es dem EU-Ratspräsidenten Donald Tusk einen Brief mit der entsprechenden Benachrichtigung übergeben hatte. Gemäß den im Artikel 50 des Lissaboner Vertrags über den Austritt aus der EU festgelegten Regeln soll Großbritannien die Union am 29. März 2019 verlassen – genau zwei Jahre nach dem Brexit-Start.