China abgehängt: Japan meldet hohe Alarmstart-Zahl wegen russischer Jets

Dies meldet der vereinigte Stab der japanischen Selbstverteidigungskräfte. Nach Angaben der Behörde handelte es sich in 55 Prozent der Fälle um russische Maschinen: So hätten insgesamt 125 Alarmstarts der japanischen Luftstreitkräfte russischen Jets gegolten. Die anderen 101 Abfangmanöver (44 Prozent der Fälle) seien mit chinesischen Flugzeugen verbunden gewesen.

In den letzten fünf Jahren sei es aber genau umgekehrt gewesen. So stiegen laut dem japanischen Militär im vergangenen Jahr im gleichen Zeitraum japanische Jets 199 Mal wegen der chinesischen Flugzeuge in die Luft auf und nur 78 Mal wegen der russischen.

Bei den chinesischen Flugzeugen handelte es sich dem Stab zufolge meist um Jagdbomber, bei russischen — um Aufklärungsjets.

Das japanische Militär weist in diesem Zusammenhang auf einen wesentlichen Rückgang der chinesischen Flüge und eine gestiegen Präsenz russischer Flugzeuge in der Region hin.