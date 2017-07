Damaskus gewinnt Kontrolle über Ölfelder in Rakka und Deir ez-Zor zurück

„Die Syrisch-Arabische Armee hat mehrere Ortschaften im Süden der Provinz Rakka und im Westen von Deir ez-Zor wieder unter ihre Kontrolle gebracht sowie die vier Ölfelder Tbisan, Wahab, Fahad und Kabir“, so der Informant.

© AP Photo/ Arab 24 network Syrien: US-Spezialeinsatzkräfte rücken in von IS besetztes Rakka ein

Zudem schätzte er die Situation in den meisten Gebieten Syriens als zunehmend positiv ein. Die Armee würde weiter vorrücken und Kämpfer der Terrormiliz Daesh (auch „Islamischer Staat“, IS) sowohl in der Provinz Rakka als auch in den Provinzen Homs, As-Suwaida und Hama vernichten.