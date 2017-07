Tony Blair hat Mitgefühl mit May

Laut Sky News glaubt Blair, dass May in der Tiefe ihrer Seele den Interessen des Landes verbunden ist, allerdings ist er mit ihren Ansichten zutiefst nicht einverstanden.

© AFP 2017/ Geoff Caddick Regierungsbildung in Großbritannien geht Irlands Weg

Wie Blair anmerkte, sei May von Menschen umgeben, die „den Augenblick abwarten, wo sie entscheiden werden, sie in den Abgrund zu stoßen“.May hatte zuvor eingestanden , dass sie mehrere Tränen vergossen habe, als sie die ersten Ergebnisse der britischen Parlamentswahlen gehört habe.

Am 9. Juli war bekannt geworden, dass die von May geführte Konservative Partei die Parlamentswahlen zwar gewonnen, aber ihre Stimmenmehrheit im Parlament verloren hatte. Die Labour-Partei erhielt 40 Prozent der Wählerstimmen, so dass sie ihre Präsenz im Unterhaus bis auf 262 Mandate ausbauen konnte.

Tony Blair war von 1994 bis 2007 Vorsitzender der Labour-Partei und von 1997 bis 2007 Premierminister des Vereinigten Königreichs.