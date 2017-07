Vor Brexit: Britisches Kabinett vor französischen Plänen gewarnt

© REUTERS/ Hannah McKay London droht EU mit Verhandlungs-Stopp zu Brexit

Demnach hatte Browne Gespräche im Finanzministerium und in der Zentralbank Frankreichs geführt und sich mit Bankchefs, Politikern und Diplomaten getroffen.

Paris habe das Ziel, „Großbritannien zu schwächen“, resümiert Browne in seinem Dokument. „Französische Vertreter wandern durch London und bieten Firmen große Geldsummen an, um sie nach Paris zu locken.“

Browne zufolge wünscht die Zentralbank Frankreichs einen möglichst schweren Brexit. Frankreich sehe in Großbritannien „keinen Partner, sondern einen Gegner“, so der Sprecher.

Bei dem Referendum am 23. Juni 2016 hat die knappe Mehrheit der Briten für einen Ausstieg aus der Europäischen Union gestimmt. Das Austrittsverfahren wurde am 29. März gestartet. In genau zwei Jahren, am 29. März 2019, soll Großbritannien laut Artikel 50 des Vertrages von Lissabon die Europäische Union verlassen.