US-Luftwaffe erkundet Donbass

Der Flug am Sonntag soll demnach mehrere Stunden gedauert haben. Der unbemannte strategische Aufklärungsapparat RQ-4A Global Hawk soll sich in einer Höhe von 16.700 Metern entlang der Demarkationslinie zu DNR und LNR befunden, aber diese nicht überquert haben. Dies sei laut westlichen Internet-Seiten bekannt geworden, die Militärflüge beobachten.

Der US-Aufklärungsjet sei von dem Militärflugplatz Sigonella (Sizilien, Italien) gestartet. Er betrat den ukrainischen Luftraum über dem Gebiet Nikolajew in der Südukraine und flog nach Osten in Richtung Mariupol (Gebiet Donezk), hieß es. Nach einigen Stunden verließ er den Luftraum der Ukraine nördlich von Moldawien, so das Portal.