Weißes Haus stellt Bedingung für Rückgabe diplomatischen Eigentums an Russland

Laut der Meldung unter Verweis auf eine hochrangige Quelle im Weißen Haus ist ein Austausch die Bedingung der US-Administration für eine Rückgabe des diplomatischen Eigentums.

Zuvor war berichtet worden, dass dies laut Kremlsprecher Dmitri Peskow nicht an irgendwelche Bedingungen geknüpft werden könne und dürfe. Die Einbehaltung von zwei Anwesen widerspreche grundsätzlich dem Völkerrecht.

US-Ex-Präsident Barack Obama hatte im Dezember 2016 Sanktionen gegen Russland wegen angeblicher „Einmischung in die Wahlen“ beschlossen. Der ehemalige US-Präsident ließ unter anderem zwei Anwesen russischer Diplomaten in New York und Maryland schließen. Er begründete dies damit, die russische Regierung benutze diese Anwesen für „Aufklärungszwecke“. Am 12. Juli hatte das russische Außenministerium Gegenmaßnahmen angekündigt.