Atom-Deal mit Iran: USA erfüllen ihre Verpflichtungen nicht – Außenminister

Tillerson deklariert Iran-Atom-Deal als gescheitert

„Beim Abschluss des Deals haben wir vereinbart, dass die Internationale Atomenergie-Organisation die einzige Behörde ist, die für die Kontrolle der Erfüllung des Abkommens zuständig sein soll. Zum jetzigen Zeitpunkt hat die IAEO siebenmal berichtet, der Iran erfülle seine Verpflichtungen ehrlich und in vollem Umfang“, sagte Sarif in einem Interview für den US-Sender CNN

Der iranische Außenminister merkte an, man könne leider von den USA nicht dasselbe sagen. Das Weiße Haus habe vor einigen Tagen berichtet, US-Präsident Donald Trump hätte den G20-Gipfel in Hamburg dazu genutzt, andere Spitzenpolitiker zu überzeugen, dass sie mit dem Iran keine Vereinbarungen schließen sollen. Das sei Verletzung nicht des Geistes, sondern des Wortlautes des Atom-Deals, so Sarif.

„Ich glaube, die USA müssen selbst ihre Verpflichtungen aus dem Atom-Deal erfüllen“, sagte Sarif.

Er betonte, das Abkommen verbiete dem Iran nicht, ein friedliches Atomprogramm zu entwickeln.

Der Iran und die Gruppe „5+1“ hatten sich am 14. Juli 2015 in Wien auf ein Atomabkommen geeinigt – mit dem Ziel, den Streit mit Teheran beizulegen. Laut dem Dokument baut der Iran keine Atomwaffen, kann aber die Atomkraft zivil nutzen. Nach dem jüngsten Vertrag kann der Iran Schwerwasser im modifizierten Reaktor verwenden, ist jedoch verpflichtet, Schwerwasser-Überschüsse und angereichertes Uran zu verkaufen. Der gemeinsame umfassende Aktionsplan war am 16. Januar 2016 in Kraft getreten. Das Abkommen war mehrmals von Israel sowie von US-Präsident Donald Trump kritisiert worden.