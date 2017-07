Achtung! Kanzlerin verteilt Tritte an Urlauber – viraler CDU-Tweet vom Wochenende

Es ist nicht immer einfach, so eine Regierung vernünftig zu vertreten. Vor allem, wenn da noch Wähler sind, die es von dieser Vertretung zu überzeugen gilt. Da kann einem schon mal der Geduldsfaden reißen und aus dem Vertreten ein Treten werden. So etwas dürfte Bundeskanzlerin Angela Merkel passiert sein, wenn man einem Tweet der CDU vom Wochenende trauen darf, den die gewissenhafte Reddit-Community für die Nachwelt konserviert hat:

© Foto: Screenshot Der ursprüngliche Tweet von CDU

Die Kanzlerin ist also entschlossen Richtung Nord- und Ostsee abgereist, um dort ahnungslose Urlauber zu treten, im Zeichen ihres Regierungsprogramms. Dass allerdings diese Strategie für einen Wahlkampf nicht allzu förderlich sein dürfte, sah man auch schnell ein. Denn die Vorstellung einer Kanzlerin, die an Stränden an Touristen Tritte verteilt, amüsierte das Netz und sorgte für eine rasche Verbreitung. Wie geht man dagegen vor? In einem ersten Bearbeitungsschritt fügte man dem Tweet einen Kommentar bei, der lautete, dass die Kanzlerin die Urlauber natürlich „trifft“ und nicht „tritt“.

Doch das half offenbar nur mäßig: Wie also dem Tweet seine Spitze nehmen? Wie das ausdrücken, was der Volksvertreter ursprünglich meinte?

Nach reiflichem Überlegen muss die CDU einen radikalen Schritt beschlossen haben: Die völlige Löschung des Tweets. Deswegen ist die Perle vom Wochenende auch nicht mehr auf Twitter zu finden, stattdessen vertritt sie dort der folgende völlig unspektakuläre Tweet:

Korrigiert: Angela #Merkel startet ihre Sommertour an Nord- und Ostsee, trifft Urlauber um über Regierungsprogramm zu sprechen. #fedidwgugl pic.twitter.com/xC0fY4dcel — CDU Deutschlands (@CDU) July 15, 2017

Getreten hat die Kanzlerin übrigens laut Auskunft eines Pressesprechers der eben frei erfundenen Polizeiinspektion Scherzfelde-Witzhausen in der Tat niemanden – weder an der Nord- noch an der Ostsee.

Valentin Raskatov