EU verhängt Sanktionen gegen 16 Syrer wegen unbewiesener Giftgasattacken

© AP Photo/ Seth Wenig Lawrow: Westen will Chemiewaffen-Fall Chan Scheichun verzetteln

Wie der britische Außenminister Boris Johnson sagte, werden die Aktiva von acht hochrangigen Militärs und acht Wissenschaftlern eingefroren; ihre Reisen in die EU werden eingeschränkt. Damit erweitert sich die schwarze Liste der EU auf 255 Syrer.

Die EU habe diese Personen wegen „ihrer Beteiligung an der Erarbeitung und dem Einsatz von Chemiewaffen gegen Zivilisten“ auf die Liste gesetzt, hieß es in der Mitteilung.

Syrische Oppositionskämpfer hatten am 4. April rund 80 Tote und 200 Verletze bei einer angeblichen Giftgas-Attacke in der Stadt Chan Scheichun in der nordwestlichen Provinz Idlib gemeldet und die syrischen Regierungstruppen dafür verantwortlich gemacht. Damaskus wies diese Vorwürfe entschieden zurück und machte die Kämpfer und deren Schirmherren dafür verantwortlich. Dabei hieß es, dass sämtliche C-Waffenvorräte der syrischen Regierung zwischen 2014 und 2016 unter Kontrolle der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) sichergestellt und vernichtet worden wären.