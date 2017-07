Teheran: Die meisten Terroristen kommen aus mit USA verbündeten Staaten

Dies hat der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif im Gespräch mit dem TV-Sender CNN gesagt.

„Keiner der seit 2001 an Terroranschlägen beteiligten Personen kam aus dem Iran. Die meisten Terroristen stammen aus den mit den USA verbündeten Ländern“, so Sarif.

Bei einer Serie von Terrorangriffen am 11. September 2001 waren in den USA etwa 3.000 Menschen ums Leben gekommen. Zwei von Terroristen entführte Flugzeuge flogen damals in das World Trade Center in New York. Die dritte Maschine stürzte auf das Pentagon in Washington.

Laut Medien hatten die Angehörigen der Opfer in den USA im Zusammenhang mit den Terroranschlägen von 2001 eine Sammelklage gegen Saudi-Arabien eingereicht. Aus dem Text folgte, dass diesem Land die finanzielle Unterstützung des Terrornetzwerkes Al-Qaida vorgeworfen wurde. Die Angehörigen der Opfer forderten von dem Königreich finanzielle Entschädigung. 15 der insgesamt 19 Attentäter sollen Bürger Saudi-Arabiens gewesen sein.