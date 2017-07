Neues Militärbündnis: Nato findet erneut Anlass für "panische Stimmungen“

© Sputnik/ Witali Ankow Maritimes Zusammenwirken 2017: China schickt Kriegsschiffe in die Ostsee

Der polnische Verteidigungsminister Antoni Macierewicz hat bereits Moskau und Peking vorgeworfen, dass ihr strategisches Bündnis „eine Bedrohung für die freie Welt“ darstelle. Russland und China hätten Macierewicz zufolge im Laufe von vielen Jahren ihr strategisches Bündnis geheim gehalten.

„Sie versuchten den Eindruck zu erwecken, dass es kein solches Bündnis gibt, und zeigten einen Scheinkonflikt untereinander, um die öffentliche Meinung des Westens und sogar einige führende Politiker irrezuführen“, so Macierewicz. Nun hätten Moskau und Peking beschlossen, „die Tarnung abzuziehen“.

Laut dem Militärexperten Viktor Baranets haben die Nato-Länder „panische Angst“ vor einem Militärbündnis zwischen Russland und China.

„Das ist ein rituelles Gejaule der Nato, und am stärksten ist dort die Stimme Polens zu hören.“

© Sputnik/ Maxim Blinov Militärbündnis: Russland und China lassen sich nicht von den USA einschüchtern

Gemeinsame russisch-chinesische Manöver, seien es Boden- oder Seemanöver, großangelegt oder nicht, sorgen Barenets zufolge immer für wenn nicht panische, dann äußerst eifersüchtige Kommentare von Politikern und Generälen der Nato-Länder. Besonders sensibel reagiere Japan auf die Übungen in der Fernostregion – wegen des Interessenkonflikts um die Inseln im Südchinesischen Meer.

Der chinesische Staatschef habe im vergangenen Jahr erstmals über ein mögliches Militärbündnis zwischen China und Russland gesprochen, was Washington und die Nato erschüttert habe. Zuvor sei nur von einer Partnerschaft die Rede geworden. „Und das ist natürlich ein Grund für panische Stimmungen in der Nato. Obwohl das Pentagon nach dem G-20-Gipfel erklärte, dass China auch Seeübungen mit den Amerikanern zustimmte“, so Baranets.