IS verliert Territorien in Libyen – Ministerpräsident der Einheitsregierung

Bengasi: Nationalarmee befreit zweitgrößte Stadt Libyens von Dschihadisten

„Sie (die IS-Kämpfer – Anm. d. Red.) haben die Kontrolle über die Territorien verloren. Seit der Niederlage in Sirte gibt es nur noch einzelne Herde in der Wüste. Dort werden sie in den letzten Monaten vernichtet, sie werden auch von den Luftstreitkräften angegriffen. Der IS existiert nicht mehr wie früher, wenn die IS-Kämpfer Städte und Dörfer besetzt und kontrolliert haben", sagte Sarradsch in einem Interview für RIA Novosti.

Die Truppen der libyschen Regierung der Nationalen Einheit hatten Sirte Anfang Dezember 2016 befreit. Die IS-Kämpfer hatten Sirte – die Geburtsstadt des ehemaligen libyschen Staatsoberhauptes Muammar al-Gaddafi – seit 2014 besetzt gehalten.