Britische Zeitschrift deckt Stellungen iranischer S-300 auf

Zwei Bataillone sollen in der Region von Teheran stationiert sein, eins davon innerhalb der Hauptstadt an dem Luftstützpunkt Mehrabad und das zweite einige Kilometer im Südwesten von Teheran.

Die zwei weiteren Bataillone sollen die Küste des Persischen Golfes schützen. Zurzeit sei dem Verlag die genaue Stellung nur eines davon bekannt, und zwar am Buschehr-Militärflughafen.

Der Befehlshaber der iranischen Raketenabwehr-Basis Khatam al-Anbia, General Farzad Esmaili, hat am 5. Juli mitgeteilt, dass die in Russland gekauften S-300 in Dienst gestellt worden seien.

Moskau hat im Oktober 2016 Teheran auf vertraglicher Grundlage vier S-300-Anlagen geliefert.