„Der Reim wäre nicht jugendfrei": In Berlin signalisiert Lawrow Gesprächsbereitschaft

„Wir haben mehrere Themen besprochen, darunter die militärpolitische Lage in Europa, die Beziehungen zur Nato und im Grunde genommen die Aufgaben, die vor uns im Rahmen der OSZE und anderer Behörden stehen, wo behandelt wird, wie die heutige unnormale Lage in Europa bewältigt werden kann“, sagte Lawrow am Montag in Minsk.

Er merkte an, die russische Seite habe die anderen OVKS-Mitglieder darüber informiert, was im Rahmen des Nato-Russland-Rates erörtert werde. Alle OVKS-Mitglieder hätten bestätigt, sie würden mit der Nato ausgehend von der Tatsache verhandeln, dass sie Bündnisverpflichtungen im Rahmen des Vertrags über kollektive Sicherheit hätten, betonte Lawrow.