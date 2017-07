Angesichts des großangelegten russischen Militärmanövers in der Nähe der finnischen Grenze soll die politische Führung in Helsinki beschlossen haben, ihre Bürger in die Wahrheit über das Netzwerk von Untergrundtunneln unter der Hauptstadt einzuweihen, hatte die Zeitung „The Wall Street Journal“ zuvor berichtet.

„Eine aktive totale westliche Propaganda hinsichtlich der ‘russischen militärischen Gefahr’ prägte in den letzten Jahren eine Art ‚soziale Schizophrenie‘ in Norwegen und Schweden und verbreitet sich nun immer stärker in Finnland“, sagte der Experte. „Mich bringt die Behauptung der finnischen Politiker und Generale darüber, dass Russland angeblich Helsinki zu bombardieren plant, zum Lachen.“

Dies tue man mit dem einzigen Ziel, in den finnischen politischen und militärischen Kreisen die Meinung durchzusetzen, dass man aufhören müsse, neutral zu sein, und sich stattdessen der Nato anschließen solle. „Eben deswegen wird der Mythos über ‘einen russischen Bär mit Atomreißzähnen’ verbreitet. Was kann man dazu sagen? Wir haben es mit einem paranoiden Produkt ‘made in Finnland’ zu tun”, so der Experte weiter.

Er äußerte allerdings die Zuversicht, dass die russische gutnachbarliche Linie gegenüber Helsinki über diese „neugebackene Dummheit“ die Oberhand gewinnen werde.

Wie „The Wall Street Journal“ berichtet hatte, existiere die unterirdische Stadt schon seit Langem. Doch Finnland habe erst jetzt beschlossen, von ihr Gebrauch zu machen. Grund sei die kommende Übung „Zapad 2017“ — das größte Militärmanöver Russlands seit dem Kalten Krieg. Ein Vertreter des finnischen Verteidigungsministeriums soll erklärt haben, dass das finnische Militär sichergehen wolle, dass es unter der Erde die Überlegenheit habe, wenn Russland plötzlich „vor der Tür steht“.