„Wenn Sie das Wort 'Russland' erwähnen, so führt es zu einem Pawlowschen Reflex bei CNN und The New York Times“, sagte Biggs gegenüber dem Washington Examiner.

Er glaube, dass US-Präsident Donald Trump und die Republikaner im Kongress Fortschritte in solchen Bereichen wie Einwanderung, Staatskontrolle und Stärkung der Abwehrbereitschaft verzeichnen würden, was jedoch alles durch die Berichterstattung über Russland überschatten werde.