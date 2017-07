Gülen in Exklusiv-Interview: „Ich mache mir keine Sorgen über mich selbst“

„Ich glaube nicht, dass ein US-Präsident, sei er ein Republikaner oder Demokrat, dieser sinnlosen Forderung nachgeben und das Risiko eingehen würde, das Renommee der USA in der Welt zu beflecken“, schrieb Gülen in einem schriftlichen Interview mit RIA Novosti.

© REUTERS/ Kevin Lamarque Streitthemen Kurden und Gülen: Erdogan blitzt bei Trump ab

Washington werde sich an die juristischen Formalitäten halten, was seine Auslieferung betreffe. „Ich mache mir keine Sorgen über mich selbst“, so Gülen.

In der Nacht zum 16. Juli 2016 wurde in der Türkei ein Putschversuch unternommen, den die Behörden aber schnell unterdrückten. Bei den Zusammenstößen, die hauptsächlich in Istanbul und Ankara stattfanden, sind 246 türkische Bürger (Putschisten nicht mitgerechnet) ums Leben gekommen, mehr als 2.100 weitere Menschen wurden verletzt.

Ankara wirft dem in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen vor, der Drahtzieher des Putschversuches gewesen zu sein. Gülen selbst verurteilte diese Tat und betonte, nichts damit zu tun zu haben. Washington weigert sich bislang, Gülen an Ankara auszuliefern, was mit Mangel an Beweisen begründet wird.