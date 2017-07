Donezker Idee zur Gründung von Malorossija-Staat ohne Absprache mit Kreml

Sachartschenkos Ankündigung sei für den Berater des russischen Präsidenten, Wladislaw Surkow, eine Überraschung gewesen. „Surkow hat diese Initiative ganz sicher nicht unterbreitet“, erklärte ein Gesprächspartner, der anonym bleiben wollte. „Die Idee wurde in Sachartschenkos Umgebung formuliert.“

„Die Administration (im Kreml) hatte keine Ahnung. Das war eine persönliche Initiative von Sachartschenko und seiner Umgebung“, bestätigte ein anderer Gesprächspartner.

Nach Angaben des Experten Alexej Tschesnakow wurde die Idee von Malorossija von einigen zur Donezker Republikführung nahestehenden Schriftstellern und Bloggern initiiert. „Selbst in der Republikführung wird dieser Vorschlag als unseriös abgetan. Dieses Projekt ist eher literarisch als politisch. Die malorussische Initiative hat mit der Realpolitik nichts gemein. In einem Monat ist der Lärm um ‚Kleinrussland‘ vermutlich wieder verklungen“, meinte Tschesnakow.

Am Dienstag hatte die Donezker Nachrichtenagentur DAN gemeldet, dass die Behörden der Volksrepubliken Donezk und Lugansk die Entscheidung gemeinsam getroffen hatten. Wenige Stunden später dementierten die Behörden in Lugansk ihre Beteiligung. „Vertreter von Lugansk hatten an einer Sitzung in Donezk nicht teilgenommen, in der die Gründung des neuen Staates Malorossija verkündet wurde“, sagte der Vorsitzende des Lugansker Volksrates, Wladimir Degtjarenko.