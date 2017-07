Eigeninitiative: Kreml zu Vorschlag von Donezkchef zur Gründung von Malorossia

Die Äußerung des Chefs der selbsterklärten Volksrepublik Donezk, Alexander Sachartschenko, über die Gründung eines neuen Staates Malorossia ist seine Eigeninitiative, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag.

„Sachartschenkos Erklärung, die er heute Morgen zum Thema Malorossia abgab, ist seine eigene Initiative“, sagte Peskow. „In Moskau hat man erst heute Morgen aus den Medien davon erfahren. Wir bleiben den Minsker Vereinbarungen treu.“

© Sputnik/ Igor Maslov Donezker Idee zur Gründung von Malorossija-Staat ohne Absprache mit Kreml

Der Chef der selbsterklärten Volksrepublik Donezk, Alexander Sachartschenko, hatte am Montag vorgeschlagen, einen neuen Staat – Malorossia – zu gründen. Das sei die einzige Möglichkeit, aus der Sackgasse im Verhandlungsprozess um den Donbass herauszukommen. Lugansk weist jede Beteiligung an der Initiative zurück und hält sich weiter strikt an die Minsker Vereinbarungen, wie der Vertreter der selbsternannten Volksrepublik, Wladislaw Dajnego, sagte.