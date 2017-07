Wie Sanktionen gegen Russland der Ölindustrie schaden – Medien

Die Mineralölunternehmen warnen, dass die Sanktionen die Konkurrenzfähigkeit der US-Unternehmen gefährden und die Erdöl- und Erdgasproduktion nicht nur in Russland, sondern auch weltweit erschweren können.

Der Präsident der Petroleum Equipment & Services Association, Leslie Beyer, schrieb in einem Brief an den Fraktionsvorsitzenden der Republikaner im US-Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, dass die „kolossale Eskalation“ möglicherweise zu Problemen für US-amerikanische Unternehmen auf den Weltmärkten führe und folglich „Jobabbau und Abschwung der Wirtschaft“ verursache.

Der Präsident von American Petroleum Institute (API), Jack Gerard, tritt eigentlich für die Sanktionen ein, fordert jedoch eine „grundsätzliche Veränderung“ des Gesetzentwurfes, um „unberechenbare Folgen“ auszuschließen. Manche Republikaner zeigen sich bereit dazu, wobei die Demokraten strikt darauf bestehen, dass das Gesetz unverändert verabschiedet wird.

© Sputnik/ Alexei Druschinin Gabriel für schrittweise Aufhebung der Russland-Sanktionen

Am 14. Juni hatte der US-Senat den entsprechenden Gesetzentwurf mit Stimmenmehrheit gebilligt. Danach wurde das Dokument ins Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten eingebracht. Sollten die Abgeordneten es verabschieden, muss es nur noch von US-Präsident Donald Trump unterzeichnet werden.

Neu ist die Kürzung der Marktfinanzierung der russischen Sanktionsbanken bis auf 14 Tage und der russischen Erdöl- und Erdgasunternehmen bis auf 30 Tage. Außerdem sieht der Gesetzentwurf vor, dass der US-Präsident Sanktionen gegen Personen verhängen darf, die in den Bau russischer Pipelines mehr als fünf Millionen Dollar pro Jahr oder eine Million Dollar auf einmal investieren, technologische und mediale Unterstützung leisten.