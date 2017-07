Türkischer Botschafter ins deutsche Außenamt zitiert – Gabriel bricht Urlaub ab

Nach der Inhaftierung eines Deutschen und fünf weiterer Menschenrechtsaktivisten in der Türkei ist der türkische Botschafter ins Auswärtige Amt zitiert worden, wie deutsche Medien am Mittwoch berichten.

Die Verhaftungen seien weder nachvollziehbar noch vermittelbar, zitieren Medien einen Sprecher in Berlin. Es sei notwendig, dass Ankara „glasklare Ansagen“ der Bundesregierung ohne Umwege und unmissverständlich erhalte.

Außenminister Sigmar Gabriel bricht wegen der Verhaftungen seinen Urlaub ab und kehrt nach Berlin zurück, hieß es.

Die Türkei hatte am Dienstag mit der Inhaftierung von Peter Steudtner und fünf weiteren Menschenrechtsaktivisten international große Empörung ausgelöst. Sie waren am vorvergangenen Mittwoch bei einem Workshop in Istanbul festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, eine „bewaffnete Terrororganisation“ zu unterstützen.