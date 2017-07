Russland drängt USA zur Erfüllung von Abrüstungsvertrag

© Foto: Public domain Trump will START-III-Vertrag kippen

Das Thema Start-III ist laut Rjabkow bei seinen Verhandlungen mit dem US-Vize-Außenminister Thomas Shannon besprochen worden. Der Kontrolltermin zur Erfüllung des Start-III Vertrages – der 5. Februar 2018 – rücke heran, und Moskau und Washington sollten vor allem „eine komplette Vertragserfüllung zum Kontrolldatum gewährleisten“. Im Großen und Ganzen verlaufe sie „nicht schlecht“, es gebe aber technische Fragen, die „ständige Aufmerksamkeit fordern“.

„Leider handelt die amerikanische Seite unter der neuen Administration zu langsam und braucht mehr Zeit wegen einer Reihe von Gründen, unter anderem wegen nicht besetzter hoher Ämter. Wir drängen sie dazu, dass diese Fragen schneller geregelt werden“, so Rjabkow.

Der russische Diplomat hob hervor, dass die Aussichten für eine Vertragsverlängerung „nicht ohne Aufmerksamkeit gelassen werden dürfen“ und dass dieses Thema „einer Besprechung wert ist“.

„Wir haben der amerikanischen Seite vorgeschlagen, dieses Thema zu besprechen, und rechnen auf ihre Reaktion“, so Rjabkow.

Im Jahr 2010 hatten Russland und die USA den Vertrag über die Reduzierung der strategischen Waffen, kurz Start-III Vertrag genannt (abgeleitet von Strategic Arms Reduction Talks), unterzeichnet, der 2011 in Kraft trat. Dieser Vertrag sieht die Verringerung der strategischen Trägermittel bis auf jeweils 700 Stück und die der Atomsprengköpfe bis auf jeweils 1550 Stück vor und soll eine Laufzeit von zehn Jahren haben. Später war US-Präsident Barack Obama mit der Initiative aufgetreten, die Atomarsenale beider Länder zusätzlich um je ein Drittel zu verringern, was Moskau jedoch angesichts der Erweiterung des Raketenabwehrsystems der USA und anderer nicht geregelter Fragen in den bilateralen Beziehungen ablehnte. Dann hatten die USA vorgeschlagen, den Start-III-Vertrag um weitere fünf Jahre zu verlängern. Dem russischen Außenministerium zufolge hat Russland allerdings keinen solchen offiziellen Vorschlag erhalten.