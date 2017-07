„Niemand will aus dem Spiel“: IS-Gegnern droht neues Ringen um Syrien

Während das islamistische „Kalifat“ kräftige Rückschläge erleidet, rücken die Widersprüche unter seinen Gegnern erneut in den Vordergrund. Darauf weist die russische Zeitschrift „Profil“ hin.

Wie die Zeitschrift unter Berufung auf Experten von IHS Markit berichtet, ist das von der Terrorgruppe IS kontrollierte Territorium seit Januar 2015 um rund 60 Prozent geschrumpft.

„Der Kampf gegen den IS hat verschiedene Kräfte im Nahen Osten gewissermaßen zu einem Schulterschluss bewogen. Nun fangen die Akteure damit an, ihre individuellen Partien zu spielen“, postuliert das „Profil“.

© REUTERS/ Alaa al-Faqir Washington teilt Israels Besorgnis über Waffenruhe in Syrien

Etwa im Irak seien die Widersprüche zwischen den Sunniten und den Schiiten sowie zwischen den Kurden und der Regierung in Bagdad keineswegs zurückgegangen, sondern sogar akuter geworden. Auch außenpolitisch sei die irakische Politik ein schwieriger Balanceakt. Der Iran habe dem Irak beim Widerstand gegen den IS geholfen – doch eine Allianz zwischen diesen Ländern gefalle nun weder Saudi-Arabien noch den USA, hieß es.

Im Hinblick darauf, dass nicht nur US-amerikanische, russische und türkische Militärs, sondern auch die Hisbollah und die Iraner in Syrien agieren, schreibt die Zeitschrift:

„Niemand von ihnen will gehen. Es ist kein Zufall, dass Medien ab und zu über eine Teilung Syriens spekulieren. Obwohl die USA und Russland behaupten, an einer weiteren Integrität dieses Landes interessiert zu sein, ist es offensichtlich, dass man ohne Aufteilung von Einflussbereichen nicht auskommt.“

„Im Norden besteht vor allem mit der Türkei ein Problem. Ankara hat sehr viele Fragen – vor allem in Bezug darauf, wie sich die Situation mit den syrischen Kurden weiter entwickeln wird, die nach dem Beispiel ihrer irakischen Mitbrüder eine Ausweitung ihrer Rechte fordern“, so der Kommentar.

„Im Süden lässt sich die Situation nicht ohne Jordanien regeln – ebenso wie ohne die USA, die in diesem Gebiet Fuß gefasst haben, aber auch ohne das angrenzende Israel“, schreibt die Zeitschrift weiter.

Sie prognostiziert: „Israel wird alles Mögliche tun, um den Iran nicht an seine Grenzen zu lassen. In dieser Situation haben die Israelis kein Vertrauen zu Russland, das enge Beziehungen zu Teheran unterhält; trotzdem werden sie sich angesichts der aktuellen Konstellation mit einer Präsenz der russischen Militärpolizei in der dortigen Schutzzone abfinden müssen.“

„Dass Moskau und Washington im Syrien-Konflikt Berührungspunkte gefunden haben, ist zwar erfreulich, es kommt aber die Frage auf: Wie wird die Annäherung der russischen und der US-Positionen die Beziehungen Moskaus mit Teheran und Ankara beeinflussen? Wird Moskau nicht etwa das Vertrauen von Damaskus verlieren?“, so der Kommentar weiter.

„Das Problem der Syrien-Regelung besteht darin, dass alle Seiten zu Geiseln voneinander wurden. Niemand will aus dem Spiel aussteigen. Jeder schmiedet notgedrungene Allianzen, hat aber kein Vertrauen zu seinen Verbündeten. Der Widerstand gegen den IS war das einzige gemeinsame Ziel für alle Seiten. Nun wird das Ringen um Syrien, aber auch um den Irak neu entbrennen“, schreibt die Zeitschrift zum Schluss.