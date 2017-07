Kreml lüftet Geheimnis um Geheimtreffen Putins und Trumps

Die Begriffe „geheim“ oder „diskret“, die Medien in Bezug auf das Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin mit seinem US-Amtskollegen Donald Trump am Rande des G20-Gipfels in Hamburg verwenden, überraschen und rufen Unverständnis hervor, wie Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte.