Keine US-Waffen für Opposition in Syrien mehr? Trump will CIA-Programm schließen

US-Präsident Donald Trump hat die Entscheidung getroffen, das Programm der Central Intelligence Agency (CIA) zur Unterstützung und Waffenversorgung der so genannten gemäßigten Opposition, die gegen die Regierungstruppen in Syrien kämpfen, zu schließen. Dies berichtet „The Washington Post“ (WP) unter Berufung auf Quellen in der US-Administration.