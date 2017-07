USA heben Russland-Sanktionen niemals auf – Vizeaußenminister weiß, warum

© Foto: U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Bill Colclough US-Kongress opfert für weitere Russland-Sanktionen die eigene Ölindustrie

„Wenn wir erklären, dass wir mit allem einverstanden sind und die weiße Fahne hissen, wird es doch Anhörungen, Nachfragen und neue Nachfragen gegeben. Die Senatoren und Kongressleute werden eine Million Vorwände finden, um die Sanktionen nicht aufzuheben“, sagte Rjabkow gegenüber dem russischen TV-Sender Rossija 1.

US-Ex-Präsident Barack Obama hatte im Dezember 2016 wegen angeblicher „Einmischung in die Wahlen“ Sanktionen gegen Russland beschlossen. Der ehemalige US-Präsident ließ unter anderem zwei Anwesen russischer Diplomaten in New York und Maryland schließen. Er begründete dies damit, die russische Regierung benutze diese Anwesen für „Aufklärungszwecke“. Am 12. Juli hatte das russische Außenministerium Gegenmaßnahmen angekündigt.