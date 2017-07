Kuwait weist iranische Diplomaten aus

Kuwait hat 15 iranischen Diplomaten angeordnet, das Land in den kommenden eineinhalb Monaten zu verlassen. Es sollen außerdem die Abteilungen der Militär- und Kulturattaches geschlossen werden, wie der TV-Sender Sky News Arabia am Mittwoch berichtet.

© AP Photo/ Kayhan Ozer/Press Presidency Press Service, Pool Photo Großspiel im Nahen Osten: Türkei schließt sich Iran und Katar an

„Wir haben diplomatische Maßnahmen gegen die Vertreter von Iran getroffen, um die Rechte von Kuwait zu schützen“, zitiert der Sender den Informationsminister des Landes.

In einer Note an die iranische Botschaft hat die Regierung in Kuwait am Donnerstag über die Schließung der zwei Attache-Abteilungen informiert. Demnach werden im Land nur vier iranische Diplomaten verbleiben. Außerdem stellt Kuwait die Zusammenarbeit aller Regierungskomitees mit Iran ein.

Hintergrund dieser Schritte ist das Urteil eines kuwaitischen Gerichtes vom Sonntag, laut dem einige Mitglieder der Gruppierung al-Abdali zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden. Der Anklage zufolge seien die Kämpfer in Iran unter der Leitung der Terror-Gruppierung Hisbollah trainiert worden.