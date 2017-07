Türkei verbindet scharfe Reaktion aus Berlin mit kommenden Wahlen

© Sputnik/ Andrej Stenin Türkischer Botschafter ins deutsche Außenamt zitiert – Gabriel bricht Urlaub ab

„Die Äußerungen einiger Minister in Deutschland wurden im Vorfeld der Wahlen gemacht, die im September stattfinden“, sagte Ibrahim Kalin am Donnerstag in Ankara.

„Wir akzeptieren solche Erklärungen nicht und rechnen damit, dass Deutschland bald auf sie verzichten wird“.

Dabei betonte der Sprecher, dass die Türkei die guten Beziehungen mit Berlin bewahren wolle, die „derzeit auf einem guten Niveau sind“. Er versicherte außerdem, dass von einer Gefährdung von Deutschen in der Türkei keine Rede sein könne.

Zuvor hatte der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel eine Verschärfung der Politik gegenüber der Türkei angekündigt. Als Reaktion auf die Verhaftung des deutschen Menschenrechtlers Peter Steudtner und anderer würden die Reisehinweise des Auswärtigen Amtes für das Land verschärft, sagte Außenminister Gabriel.