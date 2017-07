Strategie gewechselt: Libanesischer General entlarvt neues Terroristen-Ziel

Der libanesische Brigadegeneral und Militärexperte Ilyas Farhat hat in einem Sputnik-Interview von neuen Plänen der Terrorgruppierungen Islamischer Staat (auch IS) und Al-Qaida in seinem Land gesprochen.

Libanesen fordern: Syrische Flüchtlinge sollen nach Hause zurück

So bereiteten die Terroristen einen Überfall auf syrische Flüchtlingslager im libanesischen Dorf Arsal vor. In dieser Region befinden sich laut Farhat insgesamt 16 Lager, in denen sich bis zu 100.000 Flüchtlinge aufhalten.

„Die libanesische Armee hat die Aufgabe, das Eindringen von Kämpfern des IS und der Al-Qaida in die Flüchtlingscamps und ins Dorf Arsal zu verhindern“, so der General.

Das sei eine sehr wichtige Aufgabe, denn die Terroristen wollten den Angriff auf die Lager den libanesischen Kräften dann in die Schuhe schieben.

„Damit werden sie versuchen, Konflikte innerhalb von Libanon zu entfesseln“, so der Experte weiter. Daher sei es so wichtig, die Terroristen am Verlassen ihrer Festungen in Dschurud, einem Vorort von Arsal, zu hindern.