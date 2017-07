Abriss sowjetischer Denkmäler in Polen: Putin bedankt sich bei Israel

„Wir bedanken uns bei denjenigen, die in Israel all diese Ereignisse historisch richtig bewerten und das Abreißen von Denkmälern für sowjetische Soldaten verurteilen“, sagte Putin am Donnerstag in einer Sitzung.

Der polnische Präsident Andrzej Duda hatte am vergangen Montag Änderungen am Gesetz zum Verbot der „Kommunismus-Propaganda“ unterzeichnet. Demnach sollen in Polen etwa 500 Denkmäler, die den „Kommunismus rühmen“, abgerissen werden.

Die Parlamente Russlands und Israels vereinbarten beim Moskau-Besuch des Knesset-Vorsitzenden, Julij Edelstein, gemeinsam gegen die Änderungen am polnischen Gesetz aufzutreten. Die israelischen Abgeordneten erklärten daraufhin, dass die Schändung von Denkmälern für Holocaust-Opfer und die Soldaten der Roten Armee, die Europa vom Faschismus befreit hätten, von jedem Land der Welt verurteilt werden sollte.