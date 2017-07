SPUTNIK EXKLUSIV – Merkels bayerische Schmusekatze – Countdown Folge 4

Exklusiv: Noch neun Wochen bis zur Bundestagswahl 2017 – die CSU greift an! Während München die Obergrenze für Flüchtlinge will und im so genannten "Bayernplan" grüne Wiesen, Weißbier und Weltfrieden verspricht, verwandelt Merkel den bayerischen Löwen in eine zahme Schmusekatze… oder doch nicht? Countdown – Folge 4