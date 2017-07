Abes Frau „vergaß“ Englisch, um nicht mit Trump sprechen zu müssen – Zeitung

Ist US-Präsident Donald Trump der Ehefrau des japanischen Premierministers Shinzo Abe so unangenehm, dass sie mit ihm nicht einmal reden will? Dies vermutet zumindest die Zeitung „The Independent“. Akie Abe soll demnach beim G20-Gipfel so getan haben, als würde sie kein Wort Englisch sprechen.