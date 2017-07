Zielt Russland seine Raketen auf China? – Militärexperte klärt auf

Das japanische Internetportal The Diplomat ist in einem Beitrag über die Ausstattung von Raketenbrigaden des russischen Heeres im Fernen Osten mit Iskander-Raketen zum Schluss gelangt, dass Moskau seine Raketen auf China zielen wird.

© AFP 2017/ Mohammad Hasanzadeh Russland und China wollen neue Raketenwaffen schaffen

Als ein weiteres Beispiel für ein angeblich tiefes Misstrauen zwischen Russland und China nennen die Japaner groß angelegte Militärmanöver, die regelmäßig im Fernen Osten durchgeführt werden. Der russische Militärexperte Wassili Kaschin klärt in einem Sputnik-Gespräch auf.

"In erster Linie sollte berücksichtigt werden, dass mehrere Aspekte der geographischen Stationierung der russischen Streitkräfte aus dem Zerfall der Sowjetunion resultieren. Während des Kalten Krieges hatte die UdSSR besonders gut ausgerüstete und kampffähige Truppen des Heeres und der Luftwaffe auf dem Territorium ihrer osteuropäischen Verbündeten wie der DDR stationiert", sagt der Experte.

Etwas schwächere Truppenteile waren in westlichen Unionsrepubliken der damaligen Sowjetunion disloziert. Der europäische Teil Russlands war Stationierungsort hauptsächlich für die Reserve. Daher blieb die stärkste Gruppierung des Heeres nach dem Zerfall der Sowjetunion in Ostsibirien und im Fernen Osten. Es geht um Kräfte, die in der Zeit des Kalten Krieges China eindämmen sollten.

Mehrere alte sowjetische Infrastrukturobjekte werden immer noch genutzt. Dabei üben Truppen aus Sibirien und dem Fernen Osten aktiv im europäischen Teil Russlands. Sie spielten eine wichtige Rolle zum Beispiel im Tschetschenien-Krieg. Auch in der Ukraine-Krise wurden Truppen aus diesen Regionen regelmäßig zur ukrainischen Grenze umdisloziert.

Operativ-taktische Raketen sind ein wichtiger Bestandteil des Potentials der russischen Landstreitkräfte. Da die Betriebszeit der Totschka-U-Raketen demnächst ausläuft und nicht mehr verlängert werden kann, sollten sie in den nächsten Jahren durch Iskander-Raketen ersetzt werden. Ansonsten sollen die Raketenbrigaden aufgelöst werden.

Die Behauptung, dass die Iskander-Raketen auf China zielen werden, ist merkwürdig, weil China der Zahl der ballistischen Kurz- und Mittelstrecken nach Russland schon längst überlegen ist. Und Moskau tut nichts, um das Kräftegleichgewicht wiederherzustellen, weil Russland laut Vertrag kein Recht hat, bodengestützte ballistische Raketen und Marschflugkörper mit einer Reichweite zwischen 500 und 5.500 Kilometern herzustellen. Indes machen solche Raketen einen beachtlichen Teil des chinesischen Potentials aus.

© Sputnik/ Dmitry Vinogradov Russische Waffenlieferungen an China nerven Washington

Selbstverständlich führt Russland regelmäßig groß angelegte Übungen seiner starken Truppen im Fernen Osten durch. Das ist ganz normal. Die Schweiz zum Beispiel, die von allen Seiten durch NATO- und EU-Ländern umgeben ist, zu denen Bern engste Beziehungen unterhält, veranstaltet regelmäßig ebenfalls groß angelegte Manöver. Das Szenario solcher Übungen ist manchmal ziemlich merkwürdig, zum Beispiel die Abwehr der beim Zerfall des benachbarten Frankreich entstandenen Formationen feindlich gesinnter Rebellen.

"Aber der reale Sinn beliebiger Militärübungen besteht darin, den Grad der Bereitschaft der eigenen Streitkräfte zu erhöhen, damit sie auf irgendwelche künftige Gefahren adäquat reagieren könnten. In jedem Fall kann von einer Bedrohung benachbarter Länder keine Rede sein. Zudem setzt Russland auf den Ausbau vertrauensbildender Maßnahmen in militärischem Bereich und lädt chinesische Beobachter zu Manövern im Fernen Osten immer ein. Beide Länder haben zudem weit reichende Pläne regulärer gemeinsamer Militärübungen", sagt Kaschin.