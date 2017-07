Russland will dem IS finanziell die Luft abdrehen

Der stellvertretende UN-Botschafter Russlands, Wladimir Safronkow, hat am Donnerstag spezielle Maßnahmen Russlands angekündigt, um die Terrormiliz Islamischer Staat (auch IS, Daesh) finanziell komplett zu isolieren.

„Es geht unter anderem um einen Vorschlag Russlands, ein umfassendes Verbot jeglicher Handels- und Wirtschaftsbeziehungen mit den Territorien zu verhängen, die unter der Kontrolle der Terroristen stehen“, so Safronkow. Man müsse sich dessen bewusst sein, dass die Terroristen Erdöl und Erdgas und andere Waren in großem Stil schmuggelten.

„Das illegale Geschäft bringt ihnen jeden Monat Dutzende Millionen US-Dollar ein“, so der Vize-Botschafter weiter.

Russland werde weiterhin die Durchsetzung der besagten Maßnahmen anstreben, die eine komplette finanzielle Isolierung der Terrormiliz zum Ziel hätten.

Der UN-Sicherheitsrat verabschiedete am Donnerstag die Resolution 2368, die Strafmaßnahmen gegen den Islamischen Staat sowie gegen Al-Qaida vorsieht. Zu diesen Maßnahmen gehört das Einfrieren von Aktiva, die Einschränkung der Bewegungsfreiheit sowie ein Waffenembargo in Bezug auf bestimmte Personen und Unternehmen. Zudem wurden acht Anhänger von IS und Al-Qaida, darunter auch in der Kaukasus-Region, auf die Sanktions-Liste aufgenommen.