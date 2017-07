Russland-Ermittlung: Trump erhofft sich Ende der „Hexenjagd“

US-Präsident Donald Trump ist enttäuscht über die andauernde „Hexenjagd“ in den USA hinsichtlich der Ermittlungen über die angebliche Einmischung Moskaus in die amerikanische Präsidentschaftswahl 2016. Trump hoffe, dies werde bald ein Ende haben, teilte eine Sprecherin des Weißen Hauses am Donnerstag mit.