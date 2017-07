Trump erwägt seine eigene Begnadigung

Der US-Präsident Donald Trump prüft im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu seinen angeblichen Russland-Verbindungen eine mögliche Begnadigung für seine nächste Umgebung und sogar für sich selbst, wie die Zeitung „The Washington Post“ am Freitag berichtet.

Laut einem Trump-Berater habe sich der Präsident einfach nur für seine Befugnisse interessiert.

Trumps Rechtsanwälte und Berater suchen derzeit der Zeitung zufolge nach Wegen, um die Ermittlungen einzuschränken oder gar zu untergraben. So haben Trumps Anwälte begonnen, mögliche Interessenkonflikte von Mitarbeitern des Russland-Sonderermittlers Robert Mueller zu untersuchen, um sie wegen Parteilichkeit abzuberufen.

Laut der Zeitung „The New York Times“ prüfe Trumps Team „den politischen und beruflichen Lebenslauf der Mitarbeiter von Mueller“. Trump sei nach Angaben von „Washington Post“ äußerst verärgert, dass die Finanzen seiner Familie Gegenstand der Ermittlungen sein können.

Wie eine Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, zuvor mitteilte, beschränke sich das Ziel der Ermittlungen auf eine mögliche „Einmischung“ Russlands in die Präsidentenwahlen in den USA. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass Mueller auch das Business Trumps, seiner Familie und Anhänger prüfen wolle.