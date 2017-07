Wofür Obama nach CIA-Version Moskau zu danken hat

© Sputnik/ Vasiliy Batanov Russland nennt größte Gefahren für eigene Sicherheit auf See – darunter USA

Der Chef des US-Auslandsgeheimdienstes hat vor kurzem bei einem Sicherheitsforum in Colorado erklärt, dass Russland sich nicht nur in die jüngsten Präsidentenwahlen, sondern auch in die vorherigen und in die davor eingemischt hätte.

„Wenn seine Bestätigungen bedeuten, dass wir uns in die Wahlen 2008 und 2012 einmischt haben, dann bedeutet das, dass Präsident Barack Obama uns seinen Sieg zu verdanken hat. Ich lasse das ohne Kommentare. Das geht über der Grenze der Vernunft hinaus“, sagte Lawrow.

US-Geheimdienste werfen Russland die Einmischung in die Präsidentenwahlen 2016 vor. Es wurden dazu Sonderermittlungen eingeleitet.