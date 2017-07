© AFP 2017/ ALEKSEY CHERNYSHEV Innerhalb von 24 Stunden: Neun ukrainische Soldaten im Donbass getötet

„Nach vorläufigen Angaben haben die ukrainischen Truppen bei einem Beschuss schwere Verluste erlitten: Vier Militärs sind getötet und zwei weitere verletzt worden“, sagte der Sprecher des ukrainischen Verteidigungsministeriums, Andrej Lyssenko. „Die Kämpfer haben auch versucht, eine Offensive einzuleiten, aber wir haben sie mit dichtem Feuer gestoppt. Der Offensivversuch wurde damit abgewehrt.“

Der Experte Wladimir Skatschko sagte dazu: „Kiew versucht, eine Konflikteskalation zu schüren, um vielleicht ein Thema für Verhandlungen mit dem ,Normandie-Quartettʻ zu haben. Zudem können diese Morde ein schreckliches Ablenkungsmoment für die Kiewer Behörden und ein erneuter Versuch für Vorwürfe der Eskalation im Südosten gegen Russland sein.“

Er schließt nicht aus, dass Kiew dabei versuchen werde, etwas dem Westen abzumarkten.

„Die Sache ist die, dass man das Kiewer Regime auf die ,Eigenerwirtschaftungʻ umstellt und ihm immer weniger für seine Bereitschaft, ein antirussischer Rammbock zu sein und im Vordergrund gegen die ,russische Aggressionʻ zu kämpfen, zahlen will. Vielleicht löst Kiew deswegen einen Konflikt aus, um seine Nützlichkeit zu bestätigen und etwas für den ,Krieg gegen Russlandʻ zu erbetteln.“

Am Donnerstag hatte das Verteidigungsministerium der Ukraine gemeldet, dass innerhalb von 24 Stunden neun ukrainische Soldaten an der Frontlinie der Streitkräfte der Ukraine und der von Kiew nicht kontrollierten selbsterklärten Volksrepubliken ums Leben gekommen wären. Vier ukrainische Militärs seien am frühen Donnerstagmorgen beim Beschuss der Ortschaft Krassnogorowka durch Granatwerfer, Waffen mit 122-Milimeter-Munition und Raketen des Systems Grad („Hagel“) ums Leben gekommen. Ein weiterer Soldat der ukrainischen Streitkräfte soll bei einem Beschuss in der Region Nowgorodskij getötet worden sein. Am Mittwoch waren drei ukrainische Soldaten bei einer Explosion in der Region Nowotoschkowskoj und ein weiterer in der Region Marjinka ums Leben gekommen.