Putin zu seiner Teilnahme an Präsidentschaftswahl 2018

„Ich habe mich noch nicht entschieden, mal sehen. 2018 findet die Wahl statt, bis zur Wahlkampagne gibt es noch Zeit, also mal sehen“, sagte Putin am Freitag bei seinem Gespräch mit den Schülern des Kinderzentrums „Sirius“ in Sotschi.

Das Bildungszentrum „Sirius“ war im März 2013 auf Putins Initiative gegründet worden. Der russische Präsident ist auch der Vorsitzende des Kuratoriums. Ziel des Zentrums ist die Unterstützung von talentierten Kindern, die hervorragende Fähigkeiten in Bereich von Kunst, Sport und Naturwissenschaften demonstriert haben.