Moskau glaubt laut Außenminister Sergej Lawrow nicht an Regimewechsel, wo auch immer einer erfolgen mag. Ähnliche Szenarios in Bezug auf Nordkorea können ihm zufolge nur verantwortungslose Politiker erörtern.

Lawrow zu Normalisierung der Beziehungen mit EU und absurd diktierten Zusammenhängen

„Wir glauben nicht an Regimewechsel , wo auch immer er sein mag. Ich habe gehört, dass dies in den USA mit großem Enthusiasmus aufgenommen wird, darunter auch von einigen Vertretern der heutigen Administration, indem sie sagen, dass die Geduld am Ende sei und dass etwas getan werden müsse, weil das Ausmaß der Gefahr wachse… Diejenigen aber, die heute derartige Szenarios zu erwägen fortsetzen, sind keine verantwortungsvollen Politiker“, betonte Lawrow am Freitag in einem Interview mit NBC.