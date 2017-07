Putin über seine Hauptwerte und Tätigkeiten nach Präsidentschaft

„Erstens ist das das Leben selbst. Das ist der größte Wert“, sagte Putin am Freitag bei seinem Gespräch mit den Schülern des Kinderzentrums „Sirius“ in Sotschi. „Darauf folgen Liebe und Freiheit“, so der russische Staatschef weiter.

Zu jedem dieser Themen könne man ganze Traktate schreiben und unendlich lang darüber nachdenken.

© Sputnik/ Sergey Guneev Putin zu seiner Teilnahme an Präsidentschaftswahl 2018

Einer der Schüler wollte wissen, was Putin nach dem Ende seiner Präsidentschaft vorhabe. Er habe sich das noch nicht überlegt, antwortete dieser. „Ich habe noch nicht entschieden, ob ich das Amt des Präsidenten verlasse oder nicht. Sobald ich mir selbst diese Frage beantwortet habe, werde ich mir den nächsten Schritt überlegen.“

Das solle aber nicht heißen, dass er sich einfach hinsetzen und Memoires verfassen werde: Im Leben gebe es viele interessante Beschäftigungen. Ihn interessierten beispielsweise gemeinnützige Organisationen und Ökologie, er habe Tiere gern. Aber man könne ja auch politische Tätigkeiten außerhalb des Präsidentenamtes ausüben, so Putin.

„Ich werde schon etwas finden, womit ich mich beschäftigen kann“, versicherte er anschließend.